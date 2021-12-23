«Я дома тебя убью». Петербуржец осыпал спутницу бранью и пнул по голове

В Невском районе Петербурга камера видеонаблюдения запечатлела ссору двух горожан. Мужчина охотно срывал злость на своей спутнице и поспешил удалиться, когда его услышал житель многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко.



Как сообщил «Мегаполис» 22 декабря, пара шла по дороге между домами №№23 и 19. Мужчина кричал на подругу, периодически называя ее мразью.

«Ты телефон там оставила, мразь!», — прогорланил кавалер. На вскрикивание женщины он ответил глухим ударом. Очевидец рассказал, что в этот момент представитель сильного пола пнул спутницу по голове.