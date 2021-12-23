«Я дома тебя убью». Петербуржец осыпал спутницу бранью и пнул по голове

В Невском районе Петербурга камера видеонаблюдения запечатлела ссору двух горожан. Мужчина охотно срывал злость на своей спутнице и поспешил удалиться, когда его услышал житель многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко.
Как сообщил «Мегаполис» 22 декабря, пара шла по дороге между домами №№23 и 19. Мужчина кричал на подругу, периодически называя ее мразью.
«Ты телефон там оставила, мразь!», — прогорланил кавалер. На вскрикивание женщины он ответил глухим ударом. Очевидец рассказал, что в этот момент представитель сильного пола пнул спутницу по голове.
«Я подошел к окну. Она лежала на снегу, и он в этот момент пнул. Мне кажется, она выключилась, и он ее пытался в чувство привести, на видео слышно. Я спросил про скорую, она, кажется, со второго раз ответила», — добавил мужчина.
Кавалер побежал в сторону женщины и продолжил осыпать ее оскорблениями и угрозами.
«Иди сюда, мразь. Я дома тебя убью. Бегом я сказал беги! Все нормально, мужик», — сказал агрессор очевидцу в окне, который напомнил, что на подъездах есть камеры видеонаблюдения.
Собеседник издания решил не звонить в полицию, поскольку пара быстро скрылась из вида.