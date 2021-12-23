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«Я дома тебя убью». Петербуржец осыпал спутницу бранью и пнул по голове

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В Невском районе Петербурга камера видеонаблюдения запечатлела ссору двух горожан. Мужчина охотно срывал злость на своей спутнице и поспешил удалиться, когда его услышал житель многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко.

Как сообщил «Мегаполис» 22 декабря, пара шла по дороге между домами №№23 и 19. Мужчина кричал на подругу, периодически называя ее мразью.

«Ты телефон там оставила, мразь!», — прогорланил кавалер. На вскрикивание женщины он ответил глухим ударом. Очевидец рассказал, что в этот момент представитель сильного пола пнул спутницу по голове.

«Я подошел к окну. Она лежала на снегу, и он в этот момент пнул. Мне кажется, она выключилась, и он ее пытался в чувство привести, на видео слышно. Я спросил про скорую, она, кажется, со второго раз ответила», — добавил мужчина.

Кавалер побежал в сторону женщины и продолжил осыпать ее оскорблениями и угрозами.

«Иди сюда, мразь. Я дома тебя убью. Бегом я сказал беги! Все нормально, мужик», — сказал агрессор очевидцу в окне, который напомнил, что на подъездах есть камеры видеонаблюдения.

Собеседник издания решил не звонить в полицию, поскольку пара быстро скрылась из вида.

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Комментарии (1)

pila_grigoryeva
таких отморозков надо првентивно отправлять в места не столь отдаленные иначе будет беда
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