Песков заявил, что СМИ-иноагенты смогут задать вопрос Путину на пресс-конференции

Признанные иностранными агентами СМИ смогут принять участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в Москве 23 декабря. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, статус иноагента не помешает журналистам этих изданий задать вопрос президенту.
«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут», — сказал он РИА Новости.
Он также добавил, что для участия в пресс-конференции отбирали те, которые активно освещали президентскую повестку дня, отдавая приоритет крупным изданиям, поэтому все желающие попасть не смогли.