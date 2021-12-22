СКА впервые в сезоне обыграл ЦСКА и сохранит первое место

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 22 декабря.
Армейцы с Невы выиграли со счётом 3:2. Голы забили Александр Волков (29 минута), Данила Моисеев (32), Никита Гусев (62). У ЦСКА отличились Константин Окулов (41), Павел Карнаухов (52).
Таким образом СКА впервые выиграл у ЦСКА. Примечательно, что это произошло в день 75-летия петербургского клуба. Армейцы с Невы сохранили первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.