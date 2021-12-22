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СКА впервые в сезоне обыграл ЦСКА и сохранит первое место

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 22 декабря.

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Армейцы с Невы выиграли со счётом 3:2. Голы забили Александр Волков (29 минута), Данила Моисеев (32), Никита Гусев (62). У ЦСКА отличились Константин Окулов (41), Павел Карнаухов (52).

Таким образом СКА впервые выиграл у ЦСКА. Примечательно, что это произошло в день 75-летия петербургского клуба. Армейцы с Невы сохранили первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйс.та. Самой очень стыдно.
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