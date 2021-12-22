Житель Тобольска воровал обувь и духи из магазинов и прятал под новогодней елкой в ТЦ

Поднимаясь на эскалаторе, работник обувного в ТЦ Тобольска заметил молодого человека со стопкой коробок из его магазина. В своем павильоне он узнал от продавцов, что такого количества обуви они не продавали, и обратился в полицию.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по Тюменской области 22 декабря, товары были украдены, сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастен неработающий 29-летний мужчина. Ранее он уже был судим.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Горожанин признал свою вину и рассказал, что решил временно спрятать похищенное под елкой на первом этаже ТЦ. Помимо обуви, он прихватил с собой два флакона туалетной воды за пять тысяч рублей. Вернувшись к дереву, злоумышленник сложил вещи в рюкзак и унес их на вещевой рынок. Там ему удалось получить за товар десять тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. В производстве находятся уже три уголовных дела за аналогичные преступления в отношении фигуранта.