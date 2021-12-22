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Житель Тобольска воровал обувь и духи из магазинов и прятал под новогодней елкой в ТЦ

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Поднимаясь на эскалаторе, работник обувного в ТЦ Тобольска заметил молодого человека со стопкой коробок из его магазина. В своем павильоне он узнал от продавцов, что такого количества обуви они не продавали, и обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Тюменской области 22 декабря, товары были украдены, сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастен неработающий 29-летний мужчина. Ранее он уже был судим.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Горожанин признал свою вину и рассказал, что решил временно спрятать похищенное под елкой на первом этаже ТЦ. Помимо обуви, он прихватил с собой два флакона туалетной воды за пять тысяч рублей. Вернувшись к дереву, злоумышленник сложил вещи в рюкзак и унес их на вещевой рынок. Там ему удалось получить за товар десять тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. В производстве находятся уже три уголовных дела за аналогичные преступления в отношении фигуранта.

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Комментарии (2)

266969709
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо.мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
bluxer
На это не проживёшь.
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