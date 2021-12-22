Житель Тобольска воровал обувь и духи из магазинов и прятал под новогодней елкой в ТЦ

Поднимаясь на эскалаторе, работник обувного в ТЦ Тобольска заметил молодого человека со стопкой коробок из его магазина. В своем павильоне он узнал от продавцов, что такого количества обуви они не продавали, и обратился в полицию.



Как сообщили в пресс-службе МВД России по Тюменской области 22 декабря, товары были украдены, сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастен неработающий 29-летний мужчина. Ранее он уже был судим.