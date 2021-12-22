Экс-директору водоканала Кировска дали условный срок по делу о долгах на 500 млн рублей

Ленинградский областной суд приговорил экс-директора МУП «Водоканал Кировского района» к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Осужденная не сможет занимать определенные должности в органах власти в течение двух лет.



Как сообщает 47news 22 декабря, речь идет о Марине Сойтонен. Бывшего руководителя предприятия признали виновной по статьям о превышении должностных полномочий, преднамеренном банкротстве и мошенничестве.



С 2018 по 2020 годы женщина заключила экономически необоснованные договоры с организациями. При этом сделки не были согласованы администрацией Кировского района Ленобласти. Итогом стала задолженность в размере более 500 млн рублей, что повлекло за собой банкротство МУПа.

