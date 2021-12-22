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Экс-директору водоканала Кировска дали условный срок по делу о долгах на 500 млн рублей

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Ленинградский областной суд приговорил экс-директора МУП «Водоканал Кировского района» к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Осужденная не сможет занимать определенные должности в органах власти в течение двух лет.

Как сообщает 47news 22 декабря, речь идет о Марине Сойтонен. Бывшего руководителя предприятия признали виновной по статьям о превышении должностных полномочий, преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

С 2018 по 2020 годы женщина заключила экономически необоснованные договоры с организациями. При этом сделки не были согласованы администрацией Кировского района Ленобласти. Итогом стала задолженность в размере более 500 млн рублей, что повлекло за собой банкротство МУПа.

Кроме того, по данным областной прокуратуры, экс-директор кировского водоканала совместно с гендиректором ООО «Сервис Авто» похитила у предприятия 1 млн 400 тысяч рублей. Сообщники вывели деньги с помощью фиктивного договора об оказании транспортных услуг.

Во время следствия ущерб от мошенничества удалось полностью возместить.

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Комментарии (4)

Денеб
Коррупция - наша странообразующая скрепа......Ежели все перестануть давать и брать, что со страной станет? Дня не проживёт... Это как если весь народ вдруг коллективно бухать перестанет.....Посмотрят трезвыми глазами на окружающую жизнь....И потребуют ответа с власти.....
ДуремарСПб.
А Навальный сидит и человек который кинул пластиковый стаканчик тоже сидит.Вор вору глаз не выпьет.
SlawaPiter
Интересно сколько занес?
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