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Песков назвал спокойной эпидемиологическую ситуацию в России

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Эпидемиологическая ситуация в России стала спокойнее. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие [пресс-конференцию Владимира Путина] с очным присутствием президента», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Также представитель Кремля добавил, что российская экономика «более-менее встала на ноги после пандемийного шока».

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 23 декабря, в очном формате.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Если главный лжец всея Руси говорит что всё гуд значит всё наоборот но пацанам из Политбюро2.0 надо отъехать на новогодние в страны вероятного противника.
Maxi 555
"звериные рыла оскалят, детей тащили им на съедение" эт вы тонко. Чувствуется любитель киножанра - фильм ужасов.
тов
Как им надо чтобы народ дегьги потратил и спился, так все становится спокойно.

А как праздники пройдут, снова свои звериные рыла оскалят чтобы коды себе на лоб клеили и детей тащили им на съедение.
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