Песков назвал спокойной эпидемиологическую ситуацию в России

Эпидемиологическая ситуация в России стала спокойнее. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.



«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие [пресс-конференцию Владимира Путина] с очным присутствием президента», – сказал он (цитата по РИА Новости).



Также представитель Кремля добавил, что российская экономика «более-менее встала на ноги после пандемийного шока».

