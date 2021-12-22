Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

Скончался российский предприниматель и меценат Дмитрий Зимин. Об этом 22 декабря в Facebook сообщил его сын Борис.



По словам Бориса Зимина, его отец умер в Швейцарии. «Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — говорится в сообщении.



Дмитрию Зимину было 88 лет. Он является основателем и почетным президентом компании «Вымпел-Коммуникации», которой принадлежит торговая марка «Билайн». Предпринимателя называли «пионером отечественной мобильной телефонии». Также Зимин основал некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций «Династия» (был признан иноагентом и ликвидирован в 2015 году).