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Припаркованный Land Rover перекрыл Большую Конюшенную улицу в Петербурге, образовалась пробка

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Водитель оставил машину в трех метрах от обочины на Большой Конюшенной в Петербурге и «закупорил» проезд для других автомобилей. На месте неудачной парковки образовался длинный затор.

Локальный транспортный коллапс на городской улице заметил местный житель в начале шестого вечера 22 декабря. Судя по снимкам, за Land Rover встал автобус, проехать попытались еще минимум четыре легковушки.

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По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на фирму ООО «ОДИН», которая существует четыре года. Учредитель компании отказался общаться об инциденте с корреспондентом.

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Комментарии (9)

AlBerkut
Против таких только один метод работает - метод кнута.
Надо к размерам штрафов пл 12 главе нолики добавить, лучше два.
Да, застрявших в пробке из-за очередного боярского признать потерпевшими, с правом компенсации моралки.
Вот на первый раз заплатит 500К штрафа государству, + 50-100КРуб каждому застрявших в пробке - глядишь и борзометр обломается, и мозги включатся.
Ну а если богатый и может себе позволить - да не вопрос, пусть хоть каждый день по полляма-ляму отстёгивает😎
Алик-1
Хорошо бы дополнить административный кодекс поркой кнутом. Нарушил - пожалуйте на экзекуцию.
Я Иванов
Давно пора брошенные автомобили собирать и утилизировать как мусор.
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