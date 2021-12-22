Припаркованный Land Rover перекрыл Большую Конюшенную улицу в Петербурге, образовалась пробка

Водитель оставил машину в трех метрах от обочины на Большой Конюшенной в Петербурге и «закупорил» проезд для других автомобилей. На месте неудачной парковки образовался длинный затор.



Локальный транспортный коллапс на городской улице заметил местный житель в начале шестого вечера 22 декабря. Судя по снимкам, за Land Rover встал автобус, проехать попытались еще минимум четыре легковушки.