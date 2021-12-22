Припаркованный Land Rover перекрыл Большую Конюшенную улицу в Петербурге, образовалась пробка

Водитель оставил машину в трех метрах от обочины на Большой Конюшенной в Петербурге и «закупорил» проезд для других автомобилей. На месте неудачной парковки образовался длинный затор.
Локальный транспортный коллапс на городской улице заметил местный житель в начале шестого вечера 22 декабря. Судя по снимкам, за Land Rover встал автобус, проехать попытались еще минимум четыре легковушки.
По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на фирму ООО «ОДИН», которая существует четыре года. Учредитель компании отказался общаться об инциденте с корреспондентом.