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В Каспийске произошел взрыв газа в жилом доме. Среди пострадавших — ребенок

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В квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок. Несущие конструкции не повреждены, уточнили в экстренных службах.

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