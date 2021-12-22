В квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок. Несущие конструкции не повреждены, уточнили в экстренных службах.
В Каспийске произошел взрыв газа в жилом доме. Среди пострадавших — ребенок
В квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок. Несущие конструкции не повреждены, уточнили в экстренных службах.
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