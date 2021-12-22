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Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов, магистрали на север «забиты» на максимум

Дороги Петербурга вечером 22 декабря оказались загружены необычно сильно для среды. Пробки достигли почти максимальных баллов еще до шести часов вечера.

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Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробок», в 17:15 загруженность автомобильных дорог в Петербурге достигла 9 баллов, тогда как обычно в это время среды пробки составляют 7 баллов. В ближайший час дороги свободнее не станут.

Неожиданно плотное движение на участке проспект Энгельса — Большой Сампсониевский проспект. Из центра магистраль загружена на максимальные 10 баллов вместо обычных семи. Пробка растянулась на 5,1 километра — от 1-го Муринского проспекта до Выборгского шоссе.

Также на 10 баллов загружено Выборгское шоссе в направлении из центра. Это на 6 баллов выше обычного.

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