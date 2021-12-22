Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов, магистрали на север «забиты» на максимум

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробок», в 17:15 загруженность автомобильных дорог в Петербурге достигла 9 баллов, тогда как обычно в это время среды пробки составляют 7 баллов. В ближайший час дороги свободнее не станут.



Неожиданно плотное движение на участке проспект Энгельса — Большой Сампсониевский проспект. Из центра магистраль загружена на максимальные 10 баллов вместо обычных семи. Пробка растянулась на 5,1 километра — от 1-го Муринского проспекта до Выборгского шоссе.

Также на 10 баллов загружено Выборгское шоссе в направлении из центра. Это на 6 баллов выше обычного.