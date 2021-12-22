Авария второй раз за месяц оставила без света две деревни в Ленобласти. Некоторых — и без тепла

Как пишет 22 декабря 47news , авария, которая доставила неудобства жителям деревень Рапполово и Вартемяги, случилась около 11 утра. По данным администрации Агалатовского поселения, в Вартемягах без света остались 26 домов, в каждом из которых по 24 квартиры. Ближе к ночи их планируют подключить к дизельным генераторам, заказанным у «Ленэнерго».

Две деревни во Всеволожском районе Ленобласти второй раз за месяц остались без света из-за аварии на электросетях. Более того — в домах с электрокотлами нет также отопления и горячей воды.

«У нас нет света, отопления и горячей воды. На улице минус 14, дома — где-то плюс 14. Мы живем в угловой квартире, газовая плита не спасает, поэтому пришлось идти греться к соседям. В прошлый раз некоторые дома около суток были отключены от электроснабжения. Такое происходит периодически. Мы обращались в Токсовскую и Агалатовскую администрации, но проблема не решается шесть-семь лет», — рассказала изданию жительница жилого комплекса «Шуваловский парк» в Вартемягах Екатерина. В этом ЖК квартиры обогреваются за счет котла, работающего от электричества, поэтому со светом они лишились и отопления.



Некоторые дома в Вартемягах, подключенные к сетям «Ленэнерго», уже спасли от тьмы. В пресс-службе компании заявили, что нарушение случилось из-за аварии на сторонних сетях. Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Сидоренко уточнил, что сбой произошел на сетях в Токсовском поселении, от этих электросетей запитаны дома в Вартемягах.



В администрации Токсовского района уточнили, что в Рапполово работает дежурная бригада.

