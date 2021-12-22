Петербург встал в 8-балльных пробках, ожидание водителей скрашивает зрелищный закат

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», в половине пятого часа вечера загруженность петербургских дорог достигла 8 баллов. Это на 2 балла выше обычного для среды показателя, и ожидается, что на таком уровне пробки останутся ближайшие часа три.
Зато погода второй день подряд радует горожан зрелищами. Красивый закат на полосатом от облаков небе привлек внимание и заставил достать телефоны водителей и пассажиров, томящихся в пробке на Троицком мосту.
Центр традиционно первым принимает на себя вечерний пробочный удар. Также плотные заторы наблюдаются на проспекте Энгельса от Светлановской площади до Выборгского шоссе и внутреннем кольце КАД от проспекта Культуры до Пискаревского. И необычно плотная пробка собралась на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе — затор там растянулся на 5,3 километра.