FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Петербург встал в 8-балльных пробках, ожидание водителей скрашивает зрелищный закат

Дороги Петербурга к вечеру 22 декабря оказались загружены на 2 балла больше обычного. Томящиеся в пробках люди развлекаются фотографированием заката.

0
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», в половине пятого часа вечера загруженность петербургских дорог достигла 8 баллов. Это на 2 балла выше обычного для среды показателя, и ожидается, что на таком уровне пробки останутся ближайшие часа три.

ПоделитьсяПоделиться

Зато погода второй день подряд радует горожан зрелищами. Красивый закат на полосатом от облаков небе привлек внимание и заставил достать телефоны водителей и пассажиров, томящихся в пробке на Троицком мосту.

ПоделитьсяПоделиться

Центр традиционно первым принимает на себя вечерний пробочный удар. Также плотные заторы наблюдаются на проспекте Энгельса от Светлановской площади до Выборгского шоссе и внутреннем кольце КАД от проспекта Культуры до Пискаревского. И необычно плотная пробка собралась на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе — затор там растянулся на 5,3 километра.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний