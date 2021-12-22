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Полезная премьера. Сотрудники БДТ получили полисы ДМС

Компания «Ингосстрах» впервые заключила договор добровольного медицинского страхования для сотрудников Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, одного из ведущих в России и Санкт-Петербурге.

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Фото: stock.adobe.com
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Условиями предусмотрено страховое покрытие по программам «Экстренная стационарная помощь», а также «Экстренная стационарная помощь на территории России».

«Это наш первый опыт работы с Большим драматическим театром, и я очень рад, что «Ингосстрах» теперь может предоставлять услуги его сотрудникам. Наша компания очень ответственно относится к клиентам, и поэтому мы постоянно совершенствуем программы, в том числе и ДМС. Надеюсь, что наше партнерство с БДТ будет продолжаться», — отметил директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, один из ведущих в России, был основан в 1919 году в Санкт-Петербурге. С 2013 года художественный руководитель БДТ — режиссер Андрей Могучий. Театр ведет открытый диалог на темы, волнующие современное общество, сохраняет кредо, заложенное еще в начале 1920-х поэтом Александром Блоком, одним из создателей театра. В его репертуаре — постановки ведущих российских и европейских режиссеров (Андрей Могучий, Ян Фабр, Люк Персеваль, Томи Янежич, Константин Богомолов, Андрий Жолдак, Виктор Рыжаков, Иван Вырыпаев), спектакли по произведениям современных драматургов — в том числе написанным специально для БДТ.

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает одну из лидирующих позиций среди российских страховщиков. Компания имеет право осуществлять различные виды страхования: имущественное, добровольное медицинское, от несчастных случаев и болезней — и вести перестраховочную деятельность. «Ингосстрах» присутствует в 251 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23 сентября 2015 года, и ОС №0928-02 от 25.12.2019. Все лицензии без ограничения срока действия.

Фото: stock.adobe.com

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