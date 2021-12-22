Полезная премьера. Сотрудники БДТ получили полисы ДМС

«Это наш первый опыт работы с Большим драматическим театром, и я очень рад, что «Ингосстрах» теперь может предоставлять услуги его сотрудникам. Наша компания очень ответственно относится к клиентам, и поэтому мы постоянно совершенствуем программы, в том числе и ДМС. Надеюсь, что наше партнерство с БДТ будет продолжаться», — отметил директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых .

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, один из ведущих в России, был основан в 1919 году в Санкт-Петербурге. С 2013 года художественный руководитель БДТ — режиссер Андрей Могучий. Театр ведет открытый диалог на темы, волнующие современное общество, сохраняет кредо, заложенное еще в начале 1920-х поэтом Александром Блоком, одним из создателей театра. В его репертуаре — постановки ведущих российских и европейских режиссеров (Андрей Могучий, Ян Фабр, Люк Персеваль, Томи Янежич, Константин Богомолов, Андрий Жолдак, Виктор Рыжаков, Иван Вырыпаев), спектакли по произведениям современных драматургов — в том числе написанным специально для БДТ.



СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает одну из лидирующих позиций среди российских страховщиков. Компания имеет право осуществлять различные виды страхования: имущественное, добровольное медицинское, от несчастных случаев и болезней — и вести перестраховочную деятельность. «Ингосстрах» присутствует в 251 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

