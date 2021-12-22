Максимальная ставка по рублевым вкладам в России выросла до 7,4%

Средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в российских банках во II декаде декабря составила 7,4%. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Центробанка.



За последнее время показатель вырос. Для сравнения: в I декаде декабря ставка находилась на уровне 7,38%, во II декаде ноября — на уровне 7,2%.



Текущий показатель стал рекордным с III декады мая 2019 года, когда максимальная ставка составила 7,37%. Этому предшествовало значение 7,45%, зафиксированное декадой ранее.



Для мониторинга ЦБ использует данные 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.

