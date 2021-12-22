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Максимальная ставка по рублевым вкладам в России выросла до 7,4%

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Средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в российских банках во II декаде декабря составила 7,4%. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Центробанка.

За последнее время показатель вырос. Для сравнения: в I декаде декабря ставка находилась на уровне 7,38%, во II декаде ноября — на уровне 7,2%.

Текущий показатель стал рекордным с III декады мая 2019 года, когда максимальная ставка составила 7,37%. Этому предшествовало значение 7,45%, зафиксированное декадой ранее.

Для мониторинга ЦБ использует данные 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.

Максимальное значение показателя за всю историю наблюдений с июля 2009 года было зафиксировано в III декаде декабря 2014 года — 15,635%. До минимума показатель упал в I декаде октября, когда составил 4,326%.

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Комментарии (7)

Alex000
Лучше расскажите, что там со ставками по кредитам.
altnec
Отсчет пошел. Еще есть время снять и перевести в валюту.
Артист ритуальных услуг
О! Взять кредит под 6.5% Президентских и положить на депозит под 7.5%! Профит! :)
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