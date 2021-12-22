FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Петербургу пророчат метель, предштормовые порывы и пятикратное изменение температуры

Аномальные морозы дадут передохнуть и на день отступят от Петербурга, но погода приготовилась выкинуть каверзу. При лёгком минусе в городе будет снежно и ветрено, всё в степени «очень».

7
Печать

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 23 декабря в городе ожидается ухудшение погоды. В прогнозе снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Заметать будет в течение дня, ночью осадки не прекратятся.

В первой половине дня возможно усиление ветра до 18 м/с. По шкале Бофорта он попадает в категорию «крепкий», следующий шаг — штормовой.

При этом дневная температура может повыситься до минус 2 градусов. Для сравнения: сейчас, по данным УГМС, без малого минус 10.

В Ленобласти в четверг также ждут потепление. После ночных минус 13–18, а местами и 25 градусов обещают –6…11 на востоке и до –1 на западе.

Передышка не продлится долго. В пятницу, 24 декабря, днём в Петербурге –6…–8, в субботу столбик термометра может опуститься до 11 градусов ниже нуля.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

VF812
И таки где эти товарищи, которые за городские деньги нам баянили про 26 градусов?
Nothing
лето было Жакое, значит Зима Холодная будет. Она же температура среднегодовая меняется ну плюс-минус на полградуса.
Марти МакФлай
А если б с минус 10-и до минус одного - это десятикратное? А если с -12 до нуля,то какое, а, Фъ? Шах?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний