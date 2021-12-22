Петербургу пророчат метель, предштормовые порывы и пятикратное изменение температуры

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 23 декабря в городе ожидается ухудшение погоды. В прогнозе снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Заметать будет в течение дня, ночью осадки не прекратятся.

В первой половине дня возможно усиление ветра до 18 м/с. По шкале Бофорта он попадает в категорию «крепкий», следующий шаг — штормовой.

При этом дневная температура может повыситься до минус 2 градусов. Для сравнения: сейчас, по данным УГМС, без малого минус 10.

В Ленобласти в четверг также ждут потепление. После ночных минус 13–18, а местами и 25 градусов обещают –6…11 на востоке и до –1 на западе.