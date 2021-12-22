FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Главврач московской больницы рассказал о первом пациенте с «омикроном», у которого развилась пневмония

9
Печать

Клинические проявления заболевания фиксируют только у 10% носителей штамма «омикрон», но уже есть и один случай выявления пневмонии. Об этом 22 декабря заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Появился мужчина (инфицированный «омикроном». — Прим. ред.), у которого пневмония, он в состоянии средней тяжести, но на сегодняшний день ему стало лучше», — сказал Осипов в эфире Первого канала (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что всего в больницах Подмосковья сейчас находятся более 30 носителей штамма «омикрон», у трех из них фиксируют клинические проявления инфекции. По словам Осипова, у привитых пациентов таких проявлений не наблюдается. Всего, по данным Роспотребнадзора на 21 декабря, в России был официально подтвержден 41 случай заболевания «омикроном».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

bluxer
А понос у скольких?
One Person
То есть 27 человек занимают койки в больницах без симптомов????
водитель автобуса
он был привит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний