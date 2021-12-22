Главврач московской больницы рассказал о первом пациенте с «омикроном», у которого развилась пневмония

Клинические проявления заболевания фиксируют только у 10% носителей штамма «омикрон», но уже есть и один случай выявления пневмонии. Об этом 22 декабря заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.



«Появился мужчина (инфицированный «омикроном». — Прим. ред.), у которого пневмония, он в состоянии средней тяжести, но на сегодняшний день ему стало лучше», — сказал Осипов в эфире Первого канала (цитата по «Интерфаксу»).



Он добавил, что всего в больницах Подмосковья сейчас находятся более 30 носителей штамма «омикрон», у трех из них фиксируют клинические проявления инфекции. По словам Осипова, у привитых пациентов таких проявлений не наблюдается. Всего, по данным Роспотребнадзора на 21 декабря, в России был официально подтвержден 41 случай заболевания «омикроном».

