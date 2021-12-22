В Петербурге раскупают валенки, ушанки и пуховые платки

Как сообщили в пресс-службе агрегатора Wildberries, в число популярных у петербуржцев зимних головных уборов в 2021 году вошли и шапки-ушанки — их купили аж в четыре раза больше, чем год назад. Двукратный рост спроса отметили и на традиционные русские пуховые платки и шали.



На пике популярности еще один традиционный российский предмет одежды — шубы: в первой половине декабря спрос на них взлетел в 5 раз по сравнению с прошлым годом. При этом наибольшей популярностью у россиянок стали пользоваться изделия из искусственного меха: их в декабре приобрели в 2 раза больше, чем натуральных шуб. Среди самых востребованных моделей — меховые пальто-трансформеры черного цвета с капюшоном.