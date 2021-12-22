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Этери Тутберидзе: Я бы не пригласила Туктамышеву к себе в группу

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Тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе заявила, что никогда бы не стала тренировать петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву. Об этом она сообщила в интервью Первому каналу.

«В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — заявила Тутберидзе.

Туктамышева с 2011 года тренируется у заслуженного тренера России Алексея Мишина. Ранее петербургская фигуристка неоднократно заявляла, что планирует изучать четверные прыжки. Например, в мае 2020 года она рассказывала, что намерена включить четверной тулуп в свою программу.

В ноябре 2019 года Туктамышева впервые показала чистое исполнение четверного тулупа на тренировке. До того дня четверными прыжками в России владели только воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
якобы, да кабы, то во рту росли б грибы (негрузинская поговорка)
Brightness
Сравнили: одноразовые бесплотные однотипные, но техничные подростки с подходящей анатомией и красивая, с харизмой, с шармом, делающая свою работу с удовольствием - Лиза.
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