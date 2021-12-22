Этери Тутберидзе: Я бы не пригласила Туктамышеву к себе в группу

Тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе заявила, что никогда бы не стала тренировать петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву. Об этом она сообщила в интервью Первому каналу.



«В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — заявила Тутберидзе.



Туктамышева с 2011 года тренируется у заслуженного тренера России Алексея Мишина. Ранее петербургская фигуристка неоднократно заявляла, что планирует изучать четверные прыжки. Например, в мае 2020 года она рассказывала, что намерена включить четверной тулуп в свою программу.

