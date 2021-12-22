Die Welt: НАТО повысило готовность своих спецвойск на фоне «угрозы вторжения России на Украину»

НАТО впервые предпринимает конкретные меры после появления сообщений о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину. Об этом 22 декабря пишет немецкое издание Die Welt.



Высокопоставленный дипломат альянса заявил журналистам, что готовность сил быстрого реагирования (The NATO Response Force, NRF), в которые входят около 40 тысяч военнослужащих, повышена.



Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, входит в состав NRF) должна быть готова развернуться в зоне кризиса в течение пяти дней, а не семи, как было раньше. В спецбригаду входят около 6400 солдат. Также в режим повышенной боевой готовности приведены все другие подразделения NRF.

