Die Welt: НАТО повысило готовность своих спецвойск на фоне «угрозы вторжения России на Украину»

НАТО впервые предпринимает конкретные меры после появления сообщений о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину. Об этом 22 декабря пишет немецкое издание Die Welt.
Высокопоставленный дипломат альянса заявил журналистам, что готовность сил быстрого реагирования (The NATO Response Force, NRF), в которые входят около 40 тысяч военнослужащих, повышена.
Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, входит в состав NRF) должна быть готова развернуться в зоне кризиса в течение пяти дней, а не семи, как было раньше. В спецбригаду входят около 6400 солдат. Также в режим повышенной боевой готовности приведены все другие подразделения NRF.
В НАТО официально отказались подтверждать эту информацию. «Заметный военный рост России на Украине и вокруг нее беспочвенен и подрывает безопасность в Европе. Союзники по НАТО ясно дали понять, что Россия должна быть прозрачной, деэскалировать и снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет стоить и иметь последствия», — заявил Die Welt представитель альянса.
Ранее западные СМИ опубликовали несколько материалов о том, что Россия якобы готовит «вторжение на Украину». Российские власти отрицали все подозрения.