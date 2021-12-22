FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

3D-биопринтер на МКС будет печатать пластыри из человеческих клеток

1
Печать

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX доставит на Международную космическую станцию 3D-биопринтер. Этот прибор, как рассказал ТАСС и. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на МКС Боб Демпси, позволит воссоздавать человеческие ткани для лечения травм во время длительных космических перелётов.

«В его нынешней версии человеческие клетки не используются, но в дальнейшем мы рассчитываем на то, что с применением клеток астронавтов это устройство будет печатать нечто вроде пластыря. Таким образом, если астронавт поранился в космосе, ткань из этого 3D-биопринтера можно приложить к ране для ее скорейшего заживления, — пояснил Демпси. — <...> Это будет очень удобно, например, для полетов на Марс, где поблизости не будет больниц».

Демпси допустил, что биопринтер понадобится и на Земле. «Вполне могу себе представить, что он может быть использован в удаленных местах, где нет должного оборудования или персонала», — отметил он.

Dragon также везёт на МКС материалы для эксперимента, направленного на удешевление применения моноклональных антител в лечении рака; растения для изучения возможностей их выращивания в условиях микрогравитации; разработанный специально для использования в космосе стиральный порошок.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тов
А партнера для игр и т.д. ваш биопринтер может напечать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний