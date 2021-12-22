3D-биопринтер на МКС будет печатать пластыри из человеческих клеток

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX доставит на Международную космическую станцию 3D-биопринтер. Этот прибор, как рассказал ТАСС и. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на МКС Боб Демпси, позволит воссоздавать человеческие ткани для лечения травм во время длительных космических перелётов.



«В его нынешней версии человеческие клетки не используются, но в дальнейшем мы рассчитываем на то, что с применением клеток астронавтов это устройство будет печатать нечто вроде пластыря. Таким образом, если астронавт поранился в космосе, ткань из этого 3D-биопринтера можно приложить к ране для ее скорейшего заживления, — пояснил Демпси. — <...> Это будет очень удобно, например, для полетов на Марс, где поблизости не будет больниц».

