ЗакС самоустраняется от контроля за застройкой на территориях комплексного развития

Заксобрание Петербурга на заседании 22 декабря отказалось взять на себя полномочия по установлению предельных параметров застройки территорий комплексного развития, более того, согласилось не посылать своих представителей в профильную комиссию, которую должен создать Смольный. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

«Яблочник» Борис Вишневский предложил, чтобы в КРТ перечень предельных параметров строительства определял не Смольный, а Заксобрание — с помощью закона. И добавил, что в противном случае город получит «высотные гетто, человейники». 17 его коллег поддержали поправку, однако остальные не голосовали, поэтому предложение не было принято.

Коммунист Ирина Иванова в рамках своей поправки также призвала передать полномочия Заксобранию и констатировала, что федеральное законодательство дает такое право именно субъекту, то есть законодателю. Поддержать ее парламент также отказался.

При этом большинство депутатов проголосовали за поправку единоросса и главы профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству Валерия Гарнеца, который предложил исключить требование о включении депутатов в профильную комиссию по КРТ, которую должен создать Смольный. 35 депутатов проголосовали «за», 12 — против и двое воздержались.

Ранее оппозиция высказывала опасения, что на территориях КРТ могут вырасти социальные гетто, так как фактически устанавливать предельные параметры застройки на этих участках можно будет вразрез с правилами землепользования и застройки.