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ЗакС самоустраняется от контроля за застройкой на территориях комплексного развития

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Заксобрание Петербурга на заседании 22 декабря отказалось взять на себя полномочия по установлению предельных параметров застройки территорий комплексного развития, более того, согласилось не посылать своих представителей в профильную комиссию, которую должен создать Смольный. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Законопроект о предоставлении Смольному права самостоятельно устанавливать предельные параметры застройки на территориях комплексного развития (КРТ) прошел второе чтение.

«Яблочник» Борис Вишневский предложил, чтобы в КРТ перечень предельных параметров строительства определял не Смольный, а Заксобрание — с помощью закона. И добавил, что в противном случае город получит «высотные гетто, человейники». 17 его коллег поддержали поправку, однако остальные не голосовали, поэтому предложение не было принято.

Коммунист Ирина Иванова в рамках своей поправки также призвала передать полномочия Заксобранию и констатировала, что федеральное законодательство дает такое право именно субъекту, то есть законодателю. Поддержать ее парламент также отказался.

При этом большинство депутатов проголосовали за поправку единоросса и главы профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству Валерия Гарнеца, который предложил исключить требование о включении депутатов в профильную комиссию по КРТ, которую должен создать Смольный. 35 депутатов проголосовали «за», 12 — против и двое воздержались.

Ранее оппозиция высказывала опасения, что на территориях КРТ могут вырасти социальные гетто, так как фактически устанавливать предельные параметры застройки на этих участках можно будет вразрез с правилами землепользования и застройки.

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Комментарии (4)

karbofos
"Остальные не голосовали"

Можно не указывать партию, сразу понятно кто это.

И эти люди еще что-то говорят об иноагентах?
dedmoroz_5e4d8827384c2
ЕР гадит(
185322022
Лучше бы самоликвидировался.
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