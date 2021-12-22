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Патриарх Кирилл считает антиваксеров, распространяющих фейки, грешниками

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу вакцинации в ходе доклада на ежегодном собрании столичной епархии 22 декабря.

«Как вам известно, сам я вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии», — заявил патриарх.

По его словам, сегрегация по иммунному признаку недопустима, а церковь должна оставаться свободной от неё.

«При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации», — считает глава РПЦ.

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Комментарии (36)

260708081
Не знаю, считает ли он фейком, что новые штаммы получаются часто именно благодаря все новым и новым вакцинам, что на многих вечеринках для вакцинированных в Европе заражают омикроном именно привитые, вернувшиеся из-за границы, что осложнения от применения вакцин скрываются, смерти замалчиваются и т.д. Если говорить про Запад. У нас вообще все просто: есть препараты, не признанные в мире, но нет вакцины. Конечно, в его возрасте можно рискнуть и привиться непонятно_чем, но мне как бы еще хочется пожить. Я 15 лет не ела мясо, не пью, не курю, не смотрю ТВ, занимаюсь понемногу спортом, не имею даже карты в поликлинике, так что, возможно, ковид перенесла, буквально заболев на пару дней, когда работала в таком месте, где треть сотрудников переболели на тот момент (никто не умер). Считаю грешниками педофилов (и в церкви), коррупционеров (и в церкви) и насильников всех мастей (в том числе тех, кто заставляет вакцинироваться насильно).
266626002
Выходит гинцбург и Голикова, распространяющие информацию о том что после вакцины еще никто не умер -грешники?
AndrewBarsik
"Антиваксеры"- миф, придуманный госпропагандой, для обьяснения гипервысокой смертности истребляемого народа.
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