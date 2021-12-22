Патриарх Кирилл считает антиваксеров, распространяющих фейки, грешниками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по поводу вакцинации в ходе доклада на ежегодном собрании столичной епархии 22 декабря.
«Как вам известно, сам я вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии», — заявил патриарх.
По его словам, сегрегация по иммунному признаку недопустима, а церковь должна оставаться свободной от неё.
«При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации», — считает глава РПЦ.