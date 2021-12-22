Патриарх Кирилл считает антиваксеров, распространяющих фейки, грешниками

Не знаю, считает ли он фейком, что новые штаммы получаются часто именно благодаря все новым и новым вакцинам, что на многих вечеринках для вакцинированных в Европе заражают омикроном именно привитые, вернувшиеся из-за границы, что осложнения от применения вакцин скрываются, смерти замалчиваются и т.д. Если говорить про Запад. У нас вообще все просто: есть препараты, не признанные в мире, но нет вакцины. Конечно, в его возрасте можно рискнуть и привиться непонятно_чем, но мне как бы еще хочется пожить. Я 15 лет не ела мясо, не пью, не курю, не смотрю ТВ, занимаюсь понемногу спортом, не имею даже карты в поликлинике, так что, возможно, ковид перенесла, буквально заболев на пару дней, когда работала в таком месте, где треть сотрудников переболели на тот момент (никто не умер). Считаю грешниками педофилов (и в церкви), коррупционеров (и в церкви) и насильников всех мастей (в том числе тех, кто заставляет вакцинироваться насильно).