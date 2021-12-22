Где мы будем зависать в 2022-м? Итоги развития соцсетей

Фото: предоставлено пресс-службой ЯRUS Поделиться Поделиться







Аудитория: сколько нас и что мы любим

Мы все уже там. Опубликованный в ноябре отчет исследовательской компании Mediascope* гласит: 73% россиян сидят в соцсетях. Причем 49% — каждый день. На наше пребывание в онлайне уходит почти треть потребляемого интернет-трафика и 58 минут ежедневно.

При этом соцсети превратились во многофункциональные площадки: пользователям удобно делать все и сразу в одном месте — писать личные сообщения, узнавать о событиях в жизни друзей, смотреть новости в ленте. По статистике, это самые популярные действия россиян в сетях. Следом идут просмотр пользовательских видеороликов, проставление «лайков» (!) и музыка.



Запрос на универсальность четко уловила команда IT-стартапа ЯRUS, появившегося на российском интернет-рынке год назад. Платформа объединяет актуальные новости и сюжеты из российских СМИ, видео, блоги, события. Одна из особенностей площадки — возможность создавать индивидуальные подборки-ярусы по интересам. Умная система сама отфильтрует лишнее и будет показывать статьи, посты, видео, музыку, фото и события только по выбранной тематике.

«Из-за большого объема собранной информации мы предоставляем пользователю возможность его сегментировать, — говорит основатель проекта Дмитрий Илюхин. — Платформа подстраивает под человека новостную ленту на основе его поисковых запросов и тех ссылок, по которым он переходит. Кроме того, пользователь может самостоятельно определить пул своих интересов, как в новостях, так и при создании так называемого персонального яруса — индивидуальной подборки контента».



Фото: предоставлено пресс-службой ЯRUS Поделиться Поделиться







Активность: чем «тиктокеры» отличаются от «инстаграмщиков»

Вернемся к исследованию. Один из самых интересных его разделов — популярные действия аудитории каждой соцсети. С одной стороны, итоги предсказуемые, с другой — ярко подсвечивают особенность интернет-площадок. Так, например, пользователи TikTok больше других смотрят видео и сериалы. Аудитория Instagram выкладывает фото, видео и посты, Facebook — пишет комментарии. Поклонники «Одноклассников» предпочитают игры. В Telegram, как выяснилось, ищут и покупают товары и услуги.



Пользователи VK, следует из отчета, чаще других слушают музыку. До недавнего времени они могли делать это в фоновом режиме до 30 минут в день. Но летом 2021 года соцсеть ограничила прослушивание со смартфонов без платной подписки: с 30 августа слушать музыку можно только со включённым экраном. Или на десктопе. Три года назад с подобным столкнулись, например, зрители на YouTube: им предложили абонентскую плату за возможность смотреть ролики в фоновом режиме и без рекламы.

Что новенького? Какие соцсети «выстреливают» сегодня

«Поляна» соцсетей только на первый взгляд кажется устоявшейся. Уходящий год еще раз доказал, что новые проекты были, есть и будут. Главное, чтобы аудитория оказалась готовой к непривычным форматам. Так, например, Clubhouse, который в феврале 2020 года произвел вау-эффект из-за своей «непохожести» на других, в июле 2021-го показал 0% прироста новой среднесуточной аудитории в России. Эксперты Института звукового дизайна предполагают, что проект «не взлетел» из-за отсутствия временных рамок, четкой структуры и модерации**.



А вот TikTok продолжает победоносное шествие по Рунету. Он показал огромный рост среднесуточной аудитории в нашей стране за два года: +635%. Видя такую взрывоподобную популярность, одна из отечественных медиаструктур в ноябре презентовала социальную сеть Yappy с вертикальными видео длиной до 60 секунд. Приложение ориентировано на авторов контента и зрителей, которые будут смотреть ролики в персональной ленте. Между тем, эксперты задаются вопросом: что станет драйвером для проекта?*** Возможностью снимать вертикальные видео сейчас никого не удивить. Для успешного развития подобной платформы нужно огромное количество авторов контента и еще больше зрителей. А еще — какие-то «фишки», которых нет у других. Появятся ли они у новой соцсети? Пока неясно. В «Play Маркете» у приложения на момент публикации 100 тыс.+ скачиваний.

Здесь также стоит упомянуть другой отечественный стартап, ЯRUS. Он, напомним, был презентован в 2020 году. К настоящему моменту мобильное приложение скачали более 1,6 млн раз, по данным пресс-службы проекта («Play Маркет» показывает как 1 млн +, в App Store данные закрыты). Весьма важный момент: в приложении, по крайней мере, пока, совсем нет рекламы. Это немаловажно на фоне повышающейся коммерциализации социальных сетей и крупных видеохостингов.



Другие особенности площадки:

Вся информация находится в мобильном приложении: она не занимает память телефона.

Удобный и красивый пользовательский интерфейс, с которым легко и приятно взаимодействовать.

В планах активное развитие сервиса «Видео». ЯRUS намерен в будущем стать крупнейшим агрегатором такого контента на мобильной платформе. В ближайших планах — активно наращивать объем собственного видео на платформе, привлекая большое число блогеров. Лайки и дизлайки: уходят в прошлое?

YouTube скрыл дизлайки, а «ВКонтакте» — лайки. В первом случае решение объяснили стремлением снизить количество агрессии в адрес блогеров. Во втором речь идет об эксперименте, который пока коснулся только части аудитории. Его цель — проверить, как отсутствие количества сердечек повлияет на вовлеченность пользователей. Представители соцсети объясняют: авторы контента стали заложниками кнопки «Мне нравится», превратившейся в сильнейший критерий оценки. И обещают ввести режим ленты новостей без счетчика лайков, если тест будет признан удачным.



Возможно, сама система лайков уже устарела и требует переоценки. Так, упоминавшийся выше ЯRUS хочет предложить подписчикам альтернативу — собственную систему монетизации****. Вот ее суть вкратце: каждый пользователь может ежедневно активировать пять «монеток» — единиц измерения бонусной программы «Монетка» мобильного приложения. Этим «капиталом» пользователь сможет поделиться с понравившимся блогером, нажав на кнопку «Поддержать автора». Можно будет передать одну-две-три «монеты», а при желании — и весь баланс. В дальнейшем за проявленную активность в мобильном приложении автор сможет запросить премию от ЯRUS в размере суммы накопленных «монеток» — ее выплатят реальными деньгами. Максимальная сумма — не более 150 тысяч в месяц. Такие условия будут распространяться на период действия бонусной программы «Монетка».

«У каждого проекта есть маркетинговый бюджет, — отметил основатель стартапа Дмитрий Илюхин. — Одни его тратят на то, чтобы флаеры раздавать, другие заказывают рекламу на телевидении, третьи продвигают сайт, платят за трафик, а мы эти деньги отдаем людям, чтобы они привлекали к нам других людей».



Что будет в 2022-м

Скорее всего, мы увидим и дальше победное шествие формата коротких видео. Ленты новостей и рекомендованные плейлисты все чаще и лучше будут подстраиваться под интересы пользователя. Аудитория продолжит выбирать для себя одну-две основные соцсети, где можно делать все: общаться, читать новости, слушать музыку, смотреть видео. В тренде будут площадки, которые смогут предложить это пользователям.

Материал подготовлен специально для социальной сети ЯRUS.

* Исследование Mediascope за январь-август 2021 года проводилось среди россиян старше 12 лет. С итогами можно ознакомиться здесь.

** «Как слышно: почему звуковые форматы вытесняют тексты», РБК, 30.11.2021. Подробнее читайте здесь.

*** ««Газпром-медиа» импортозамещает TikTok», «КоммерсантЪ», 27.09.2021. Подробнее читайте здесь.

**** Подробнее с бонусной программой «Монетка» можно познакомиться в пользовательском соглашении.

