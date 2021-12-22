В США создают вакцину против нынешних и будущих штаммов коронавируса

Американские военные рассказали о разработке вакцины, которая будет эффективна против всех возможных вариаций COVID-19.
«Отдел инфекционных болезней института армии Уолтера Рида сосредоточился на создании вакцины, которая будет работать не только против существующих штаммов, но и против других потенциальных вариантов», — сообщает 22 декабря издание Defenceone.
Первые клинические испытания нового препарата показали хорошие результаты. Военные намерены представить свою вакцину через несколько недель.
Разработка «военной вакцины» идет уже два года. Она получила название COVID-19 Spike Ferritin Nanoparticle, или SpFN.
В институте отметили, что в начале пандемии решили «играть вдолгую» и сосредоточиться не только на первоначальном варианте коронавируса, но также быть готовыми и к новым мутациям.