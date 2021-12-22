В США создают вакцину против нынешних и будущих штаммов коронавируса

Американские военные рассказали о разработке вакцины, которая будет эффективна против всех возможных вариаций COVID-19.



«Отдел инфекционных болезней института армии Уолтера Рида сосредоточился на создании вакцины, которая будет работать не только против существующих штаммов, но и против других потенциальных вариантов», — сообщает 22 декабря издание Defenceone.



Первые клинические испытания нового препарата показали хорошие результаты. Военные намерены представить свою вакцину через несколько недель.

