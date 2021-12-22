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В Усть-Ижоре схлестнулись представители двух культур, одного увезли с ножевым ранением

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Полиция Колпинского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после резни в грузинском кафе поселка Усть-Ижора. Задержан предприниматель из Колпино.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне из заведения «Генацвале» на Петрозаводском шоссе госпитализировали 30-летнего гражданина Узбекистана после удара складным ножом в грудь.

Вскоре по горячим следам в Усть-Ижоре задержали 55-летнего совладельца грузинского кафе «Мзиури», расположенного в Колпино. У мужчины изъяли нож складенец и доставили в отдел.

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Комментарии (1)

ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Вся их культура это семки хавать и спать на полу, а если мерс подержанный купил, всё король и все Наташки его вах.
Скоро они нам покажут друзей этого. Они всех наших выкинули из республик своих, теперь уже в Москве орут про русских, круто
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