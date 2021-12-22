В Усть-Ижоре схлестнулись представители двух культур, одного увезли с ножевым ранением

Полиция Колпинского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после резни в грузинском кафе поселка Усть-Ижора. Задержан предприниматель из Колпино.
Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне из заведения «Генацвале» на Петрозаводском шоссе госпитализировали 30-летнего гражданина Узбекистана после удара складным ножом в грудь.
Вскоре по горячим следам в Усть-Ижоре задержали 55-летнего совладельца грузинского кафе «Мзиури», расположенного в Колпино. У мужчины изъяли нож складенец и доставили в отдел.