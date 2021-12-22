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Начинающего блогера задержали в Мурино за стрельбу по воображаемому медведю

Видео, выложенное в Интернет, привело полицию Петербурга к нарушителям покоя жителей Мурино. Охота на воображаемого медведя была заранее обречена — автомат был охолощенным.

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Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД, накануне сотрудники полиции Всеволожского района увидели в Сети видео, на котором двое мужчин устроили с балкона стрельбу по медведям, якобы выходящим из леса и охотящимися за «нашими детьми».

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«В результате проверки был установлен адрес произошедшего: дом 22 по улице Шувалова в городе Мурино Всеволожского района», — сообщают в главке.

Наряд задержал 36-летнего мужчину, проживающего в этом доме. У него изъяли светошумовой охолощенный автомат.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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