Начинающего блогера задержали в Мурино за стрельбу по воображаемому медведю

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД, накануне сотрудники полиции Всеволожского района увидели в Сети видео, на котором двое мужчин устроили с балкона стрельбу по медведям, якобы выходящим из леса и охотящимися за «нашими детьми».
«В результате проверки был установлен адрес произошедшего: дом 22 по улице Шувалова в городе Мурино Всеволожского района», — сообщают в главке.
Наряд задержал 36-летнего мужчину, проживающего в этом доме. У него изъяли светошумовой охолощенный автомат.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».