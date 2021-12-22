Как будто солнце взошло. Столб пламени в десятки метров осветил трассу М-5 под Челябинском — так горел газопровод

Ночью 22 декабря на автодороге М-5 в Челябинской области, в районе Чебаркуля, загорелся расположенный под землёй газопровод. «Мы проснулись от взрыва»; «Я слышала взрыв. Встала — такой звук, как от газовой горелки. Так и подумала: газ», — пишут чебаркульцы в соцсетях.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на областное ГУ МЧС, это газопровод диаметром 500 миллиметров, залегающий на глубине 1 метр. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже было факельное горение газа. Наверх вырвалось пламя высотой в десятки метров. Тушили его 58 человек, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники.

«Силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона стояли на защите и недопущении распространения пожара на населенные пункты, — прокомментировали в МЧС. — Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет (расстояние до них 2 км). Бригадой газовой службы проведено перекрытие участка газопровода протяженностью 16 км, проводится переключение на резервную схему. Погибших, травмированных нет».



Сейчас факельное горение затухает, его величина составляет 1 метр.



О причинах пожара на участке газопровода-отвода Чебаркуль — Катав-Ивановск от магистрального газопровода высокого давления Уренгой — Помары — Ужгород «Интерфаксу» рассказал руководитель пресс-службы ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.



«Причиной стала разгерметизация участка газопровода-отвода. Инцидент никак не отразится на потребителях. Газоснабжение не прекращалось ни на минуту. Участок газопровода-отвода был оперативно отключен», — отметил Волков. По его словам, транспортировку газа переключили на резервную ветку, повреждённый участок планируется заменить в течение суток.

