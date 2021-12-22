Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети. Сообщения о проблемах начали поступать в 23:53 21 декабря и многократно возросли спустя приблизительно полчаса. На 0:50 Downdetector насчитывает более 12 тысяч отчетов.



Судя по данным сервиса, наибольшее число неполадок наблюдается в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Минске.



Подавляющее большинство проблем, по отзывам пользователей, связаны с работой веб-сайта, чуть меньше людей сообщили о сбоях в приложении и при подключении к серверу.

