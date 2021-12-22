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Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои в работе сервиса

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети. Сообщения о проблемах начали поступать в 23:53 21 декабря и многократно возросли спустя приблизительно полчаса. На 0:50 Downdetector насчитывает более 12 тысяч отчетов.

Судя по данным сервиса, наибольшее число неполадок наблюдается в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Минске.

Подавляющее большинство проблем, по отзывам пользователей, связаны с работой веб-сайта, чуть меньше людей сообщили о сбоях в приложении и при подключении к серверу.

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Комментарии (3)

266964825
)))))
Денеб
Интересно, а если бы вдруг перестали работать все соцсети? Что случилось бы?
Piter Russo
Да отключите вы его, пусть люди гуляют больше.
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