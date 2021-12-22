Бывшего гонщика «Формулы-1» будут судить за «взрывную шутку» в офисе его зятя

Инцидент, из-за которого возбудили дело, произошел в минувшее воскресенье. Алези вместе со своим сыном и другом взорвали большую петарду, вставленную в раму окна архитектурного бюро в городе Вильнев-лез-Авиньон. В бюро работает муж сестры Алези, с которым она разводится. Окно при взрыве разбилось, а испуганный зять пожаловался на экс-гонщика в прокуратуру.

Бывшего пилота «Формулы-1», француза Жана Алези и его сына будут судить по делу о «нанесении ущерба собственности с использованием опасных средств». Об этом 21 декабря сообщает France24.

Сам Алези заявил, что купил петарду в Италии и просто хотел подшутить над родственником. Он якобы не ожидал, что окно от этого разобьется. Впрочем, в прокуратуре города Нима (где пройдет суд) его словам не очень поверили. «Я довольно скептически отношусь к такой «шутке», совершенной в 22:00, когда человек, над кем хотели пошутить, не понял, что произошло», — заявил замглавы надзорного ведомства Антуан Вольф.



Суда Алези и его сын будут дожидаться на свободе. По оценке France24, он состоится только в 2023 году.



Жану Алези 57 лет, он выступал в «Формуле-1» с 1989 по 2001 годы за «Бенеттон», «Феррари», «Тиррелл», «Прост», «Джордан» и «Заубер».

