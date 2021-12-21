Reuters: США рассматривают запрет на поставку смартфонов в Россию

В США обсуждают возможные новые ограничения на экспорт в Россию в том случае, если Москва введет войска на Украину. Об этом 21 декабря пишет Reuters со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.
Собеседники агентства заявили, что речь идет о «беспрецедентных мерах»: России собираются перекрыть доступ к «широкому спектру промышленных и потребительских технологий». В частности, может быть запрещен импорт в РФ смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, а также материалов для многих других секторов экономики.
Источники Reuters добавили, что эти ограничения могут стать дополнением к другим экономическим санкциям, которые США рассматривает в связи с «угрозой вторжения России на Украину». Российские власти неоднократно отрицали, что планируют нечто подобное.
Как подчеркивает Reuters, на российском рынке смартфонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei. Причем США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы заставить их присоединиться к санкциям (если они, конечно, вообще будут введены).