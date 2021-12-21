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Reuters: США рассматривают запрет на поставку смартфонов в Россию

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В США обсуждают возможные новые ограничения на экспорт в Россию в том случае, если Москва введет войска на Украину. Об этом 21 декабря пишет Reuters со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.

Собеседники агентства заявили, что речь идет о «беспрецедентных мерах»: России собираются перекрыть доступ к «широкому спектру промышленных и потребительских технологий». В частности, может быть запрещен импорт в РФ смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, а также материалов для многих других секторов экономики.

Источники Reuters добавили, что эти ограничения могут стать дополнением к другим экономическим санкциям, которые США рассматривает в связи с «угрозой вторжения России на Украину». Российские власти неоднократно отрицали, что планируют нечто подобное.

Как подчеркивает Reuters, на российском рынке смартфонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei. Причем США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы заставить их присоединиться к санкциям (если они, конечно, вообще будут введены).

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Комментарии (23)

Ванька Созин
я не поддерживаю ни Путина, ни ситуацию с Крымом. но плевать я хотел на их телефоны. был Vivo предпоследний, он китайский. вообще идеально было все, в том числе запись разговоров по умолчанию. мне это надо по работе. купил новый Xiaomi, запись разговоров сначала вообще была отключена, с обновлением прошивки появилась, но с голосовым уведомлением "разговор будет записан". помимо этого постоянные траблы при обновлении новой версии MUIU. ну и зачем оно мне? следующий телефон опять куплю Vivo. спасибо, такого сервиса больше не надо, так что баньте свои поставки.
Vasya11
Как история общения на расстоянии между людьми доказывает, "PAPER" ещё ни разу не подводил.
В.И.Ленин с Н.К.Крупской подтвердят.
Alex000
Речь видимо идёт не о смартфонах конкретно, а о technology export restrictions. Эти ограничения накрывают целые огромные сектора, там одними смартфонами дело не обойдётся. И даже китайцы поставлять откажутся, кроме сделанного в подвалах ноунейма.
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