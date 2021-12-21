Reuters: США рассматривают запрет на поставку смартфонов в Россию

В США обсуждают возможные новые ограничения на экспорт в Россию в том случае, если Москва введет войска на Украину. Об этом 21 декабря пишет Reuters со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.



Собеседники агентства заявили, что речь идет о «беспрецедентных мерах»: России собираются перекрыть доступ к «широкому спектру промышленных и потребительских технологий». В частности, может быть запрещен импорт в РФ смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, а также материалов для многих других секторов экономики.

