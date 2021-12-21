Первое в истории SMS продали на аукционе за 107 тысяч евро. Его содержание заставит улыбнуться

Цифровую копию первого в истории SMS, отправленного по сети Vodafone 3 декабря 1992 года, продали на аукционе за 107 тысяч евро. Об этом 21 декабря сообщает французская газета Le Monde.



В тот день Ричард Джарвис, сотрудник компании, получил на свой беспроводной телефон пятнадцать символов. «С Рождеством (Merry Christmas)», — гласила запись, отправленная с компьютера его коллегой Нилом Папуорсом.



Торги организовал французский аукционный дом Aguttes. Покупатель, личность которого осталась неизвестной, стал владельцем уникальной цифровой копии сообщения — NFT-токена. В компании Vodafone добавили, что выручку от продажи передадут Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

