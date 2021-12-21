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Авария на пересечении Невского и Полтавской почти на час изменила движение общественного транспорта в Петербурге

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В Петербурге ДТП на пересечении Невского проспекта и Полтавской улицы стало причиной сбоя в движении автобусов № 27, 24, 65 и 191, а также троллейбусов № 1, 22 и 16. Транспорт следовал с промедлениями, сообщили вечером 21 декабря в ГКУ «Организатор перевозок».

Как уточнили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», задержка по трем маршрутам составила почти 50 минут и продлилась с 20:05 до 20:53. В «Пассажиравтотрансе» добавили, что, по их данным, сбой происходил с 20:15 до 20:55.

В обоих предприятиях не смогли рассказать подробности произошедшей аварии. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. По данным карт «Яндекса», на участке вблизи ДТП образовался затор.

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