В Ленобласти ждут самую холодную ночь декабря

Ленобласть 22 декабря ждет самая холодная ночь в декабре. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, температура воздуха ночью на востоке области местами опустится до 25–30 градусов ниже ноля. На западе региона будет чуть теплее — до 21 градуса мороза. Днем воздух разогреется до минус 9–19 градусов. Ветер будет северный и северо-западный, скоростью 4–9 м/с. В МЧС предупредили о гололедице на дорогах. Затем до конца недели, по прогнозу метеорологов, по всей области температура даже ночью не должна опускаться ниже 25 градусов мороза.