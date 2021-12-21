На Марсово поле вернули 16 исторических фонарей-торшеров

На Марсово поле в Петербурге вернули 16 отреставрированных исторических фонарей-торшеров. Восемь наиболее аварийных из них демонтировали в прошлом году, оставшуюся половину — в августе 2021 года.



Как сообщили в КГИОП и ГБУ «Ленсвет» 21 декабря, до ремонта чугунные конструкции светильников были изувечены ржавчиной, а частично сохранившиеся декоративные элементы имели сколы и трещины, кое-где расходились сварные швы. Кроме того, на двух осветительных конструкциях отсутствовали плафоны, а еще от двух из них оставались лишь тумбы основания.