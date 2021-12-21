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На Марсово поле вернули 16 исторических фонарей-торшеров

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На Марсово поле в Петербурге вернули 16 отреставрированных исторических фонарей-торшеров. Восемь наиболее аварийных из них демонтировали в прошлом году, оставшуюся половину — в августе 2021 года.

Как сообщили в КГИОП и ГБУ «Ленсвет» 21 декабря, до ремонта чугунные конструкции светильников были изувечены ржавчиной, а частично сохранившиеся декоративные элементы имели сколы и трещины, кое-где расходились сварные швы. Кроме того, на двух осветительных конструкциях отсутствовали плафоны, а еще от двух из них оставались лишь тумбы основания.

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В конце 1960-х–начале 1970-х годов прозрачные стекла торшеров заменили на красные. Специалисты вернули им прежний внешний вид, а также воссоздали бронзовые навершия плафонов.

«Внутрь каждого фонаря вмонтирован укрепляющий стальной каркас, а сами фонари установлены на новые железобетонные фундаменты, компенсирующие ветровую нагрузку. Благодаря этому уменьшится нагрузка на хрупкий исторический чугун. Также предусмотрены отверстия для пропуска электрических кабелей», — рассказали в КГИОП и «Ленсвете».

После окончания реставрации фонари установили на прежнее место вокруг мемориала.

«Фонтанка» писала, что восемь наиболее пострадавших от времени осветительных конструкций на Марсовом поле демонтировали для дальнейшего восстановления. О начале работ в апреле 2020 года сообщал КГИОП.

Шестнадцать фонарей-торшеров, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал «Борцам революции», были спроектированы для Благовещенского (с 1855 года Николаевского, с 1918 года — Лейтенанта Шмидта) моста в 1849 году. Фонари-торшеры представляют собой восьмигранные застекленные плафоны, завершающие столбы в виде колонн коринфского ордера на полой чугунной восьмигранной тумбе. На Марсово поле их перенесли и установили в 1934 году. В последний раз их реставрировали более полувека назад, в 1966 году.

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Комментарии (1)

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