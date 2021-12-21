На Марсово поле вернули 16 исторических фонарей-торшеров

На Марсово поле в Петербурге вернули 16 отреставрированных исторических фонарей-торшеров. Восемь наиболее аварийных из них демонтировали в прошлом году, оставшуюся половину — в августе 2021 года.
Как сообщили в КГИОП и ГБУ «Ленсвет» 21 декабря, до ремонта чугунные конструкции светильников были изувечены ржавчиной, а частично сохранившиеся декоративные элементы имели сколы и трещины, кое-где расходились сварные швы. Кроме того, на двух осветительных конструкциях отсутствовали плафоны, а еще от двух из них оставались лишь тумбы основания.
В конце 1960-х–начале 1970-х годов прозрачные стекла торшеров заменили на красные. Специалисты вернули им прежний внешний вид, а также воссоздали бронзовые навершия плафонов.
«Внутрь каждого фонаря вмонтирован укрепляющий стальной каркас, а сами фонари установлены на новые железобетонные фундаменты, компенсирующие ветровую нагрузку. Благодаря этому уменьшится нагрузка на хрупкий исторический чугун. Также предусмотрены отверстия для пропуска электрических кабелей», — рассказали в КГИОП и «Ленсвете».
После окончания реставрации фонари установили на прежнее место вокруг мемориала.
«Фонтанка» писала, что восемь наиболее пострадавших от времени осветительных конструкций на Марсовом поле демонтировали для дальнейшего восстановления. О начале работ в апреле 2020 года сообщал КГИОП.