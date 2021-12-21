«Малышу Инляну» около 70 миллионов лет, и он так и не родился

Учёные из Китая, Канады и Великобритании исследовали яйцо динозавра-теропода. Ему 72–66 миллионов лет, скелет эмбриона сохранился очень хорошо, это большая редкость. Удивительно то, что зародыш в яйце лежит в такой же позе, как птенцы современных птиц.

Как сообщает 21 декабря РИА Новости со ссылкой на статью в iScience, яйцо нашли несколько лет назад на юге Китая, в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу. По характерному удлинённому беззубому черепу опознали овирапторозавра — представителя пернатых динозавров-теропод, которые близки птицам. Яйцо имеет длину 17 сантиметров, а сам эмбрион — 27 сантиметров. Он хранится в Музее истории природы камня Инлян в Гуньчжоу. Его назвали «малыш Инлян».



«Эмбрионы динозавров — одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные, — отмечает один из авторов статьи Вайсум Ма из Бирмингемского университета. — Мы очень взволнованы открытием «малыша Инляна». Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров».



Скриншот со страницы iScience Поделиться Поделиться







Позу как у «малыша Инляна» у зародышей динозавров прежде не наблюдали. Его голова лежит ниже тела, а ступни разложены по бокам. Эмбрионы современных птиц принимают такую позу непосредственно перед вылуплением, она называется подвёртывание. От того, насколько правильно зародыш принял эту позу, зависит успех его вылупления и дальнейшая жизнеспособность. Прежде считалось, что такое поведение уникально для птиц. Теперь же есть основания полагать, что оно возникло раньше, у нептичьих теропод.

«Интересно, насколько похожи позы внутри яйца «малыша Инляна» и куриного эмбриона, что, возможно, указывает на сходное поведение эмбрионов динозавров и птиц перед появлением на свет», — предполагает Ма. Учёные рассчитывают, что новые открытия подтвердят их гипотезу о сходстве динозавров и птиц.



«Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел, — отмечает еще один участник исследования Стив Брусатте, профессор Эдинбургского университета. — Этот маленький пренатальный динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров».

