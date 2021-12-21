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Конституционный суд распорядился пересмотреть дело пенсионера, полвека назад осуждённого за чужое преступление

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Суды вправе в особых случаях пересматривать приговор по вновь открывшимся обстоятельствам без заключения прокурора. К такому выводу пришёл КС по делу пенсионера, который почти три четверти жизни пытается доказать свою невиновность.

Решение опубликовано на сайте Конституционного суда России 21 декабря. С жалобой в КС обратился 84-летний житель Уфы Фатхулла Исхаков. В 1959 году его признали виновным в покушении на убийство трёх односельчанок и приговорили к 15 годам лишения свободы. Исхакову на тот момент было 22 года, свою причастность он отрицал.

Мужчина освободился через 13 лет и с того времени пытался добиться реабилитации. Он опирался на признания свидетелей в оговоре и на материалы исследований, которые ставили под сомнения тяжесть травм, полученных потерпевшими.

В 1990 году прокуратура возобновила производство по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. В распоряжении ведомства были показания трёх свидетелей, но четвёртый заверял, что к нападению не причастен. Производство прекратили, чтобы возобновить через 20 лет — в 2012 году ранее отрицавший свою роль признался, что именно он совершил преступление, за которое судили Исхакова. Ещё через два года он умер. Прокурор, направивший в суд заключение о пересмотре дела по новым обстоятельствам, отозвал его.

«Много лет сохраняется неясность этого дела: прокуратура неоднократно прекращала его производство, суды по жалобам добивающегося реабилитации Исхакова с ней не соглашались, но и приговор заявителя не отменяли», — рассказали в КС.

Согласно статьям 416 и 417 УПК, на неконституционность которых указал Исхаков, суд не вправе самостоятельно отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение без заключения прокурора о наличии для этого оснований. Оно по делу Исхакова так и не поступило.

По мнению Конституционного суда, в стандартных ситуациях пересмотр приговоров по новым и вновь открывшимся обстоятельствам по заключению прокурора не противоречит положениям Основного закона.

При этом, как отмечено в решении, не исключены случаи, когда прокурор и суд расходятся в оценке новых доказательств. Это может повторяться неоднократно, затягивать процесс и мешать правосудию.

Кроме того, суд может сам прийти к выводу, что вновь открывшиеся обстоятельства свидетельствуют о фундаментальной ошибке приговора. Их можно зафиксировать не только в приговоре и постановлении о прекращении дела, но и в других процессуальных актах.

«При совокупности таких условий суд, давая оценку постановлению прокурора о прекращении производства ввиду новых обстоятельств, должен иметь право признать их наличие, отменить спорный приговор и направить дело на новое разбирательство либо прекратить его своим решением. При этом такое правомочие суда не должно применяться для пересмотра дела с ухудшением положения осуждённого», — заключили в Конституционном суде. Решение по делу Исхакова подлежит пересмотру.

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Комментарии (2)

Brevnault
С 1959 года прошло "полвека"? Серьёзно?
265055770
А почему Конституционный суд? У Верховного суда РФ полномочий не хватало?
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