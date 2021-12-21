Ковидный госпиталь в Иванове построили с опозданием на год

В Иванове, что неподалёку от Москвы, строители сдали инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Это планировалось сделать в декабре 2020 года.
«Подписан акт приемки по государственному контракту на выполнение работ по развертыванию инфекционного госпиталя на 360 мест. Этот документ подтверждает выполнение работ на объекте в полном объеме, готовность к эксплуатации госпиталя и всех обеспечивающих систем», — сообщает 21 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ивановской области.
Пациентов с COVID-19 в медучреждение пока не направляют. В настоящее время готовится документация для передачи его на баланс местного департамента здравоохранения — для лицензирования.