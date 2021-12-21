Ковидный госпиталь в Иванове построили с опозданием на год

В Иванове, что неподалёку от Москвы, строители сдали инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Это планировалось сделать в декабре 2020 года.



«Подписан акт приемки по государственному контракту на выполнение работ по развертыванию инфекционного госпиталя на 360 мест. Этот документ подтверждает выполнение работ на объекте в полном объеме, готовность к эксплуатации госпиталя и всех обеспечивающих систем», — сообщает 21 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ивановской области.

