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Ковидный госпиталь в Иванове построили с опозданием на год

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В Иванове, что неподалёку от Москвы, строители сдали инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Это планировалось сделать в декабре 2020 года.

«Подписан акт приемки по государственному контракту на выполнение работ по развертыванию инфекционного госпиталя на 360 мест. Этот документ подтверждает выполнение работ на объекте в полном объеме, готовность к эксплуатации госпиталя и всех обеспечивающих систем», — сообщает 21 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ивановской области.

Пациентов с COVID-19 в медучреждение пока не направляют. В настоящее время готовится документация для передачи его на баланс местного департамента здравоохранения — для лицензирования.

Строительство быстровозводимого госпиталя в Иванове началось в 2020 году, объект за 2,5 млрд рублей планировали ввести в эксплуатацию в том же году в декабре, однако этого не произошло. Как сообщалось, сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом. Они предоставили фиктивный отчет о полной готовности госпиталя, хотя по факту он готов не был, в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК РФ). В сентябре 2021 года на завершение строительства госпиталя кабмин РФ выделил дополнительные 500 млн рублей.

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Комментарии (8)

spb7771250
В сильном государстве за такой срок экстренно возводят полноценный (не "быстровозводимый") госпиталь. И без такого беспредельного воровства.
Mustamyaki
Хоть и припозднились со сдачей, но для будущих волн будет неплохим подспорьем.
footballer13
От центра Иваново до Красной площади по прямой 250 километров.
Это точно неподалёку? А Псков, например, - он неподалёку от Санкт-Петербурга?
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