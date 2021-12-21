В Петербурге горел цех. К заводу «Звезда» приехали более 20 пожарных

В Невском районе Петербурга на улице Бабушкина, 123 произошел пожар. По данному адресу располагается машиностроительный завод «Звезда».



Как сообщили в городском МЧС 21 декабря, спасатели узнали о возгорании в одноэтажном здании в 19:21. В цеху размером 115 на 270 метров горел кабель пяти погонных метров.



Спустя чуть более получаса пожар ликвидировали. О пострадавших не сообщалось. Устраняли возгорание пять единиц техники и 22 человека личного состава МЧС.



«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе предприятия.

