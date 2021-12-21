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МИД: Экономический ущерб от пандемии превзошел самые крупные кризисы прошлого века

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Экономический ущерб от пандемии коронавируса превзошел наиболее крупные кризисы прошлого столетия. Об этом на специальной торжественной сессии Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» 21 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«В центре внимания дискуссии сегодня неизбежно окажутся проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Суммарный экономический урон от пандемии, по оценкам ООН, уже превзошел крупнейшие кризисы прошлого столетия. Преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества и, в частности, путем укрепления механизмов государственно-частного партнерства», — гласит текст его выступления, распространенный на сайте министерства.

По словам Вершинина, Всемирная организация в силу универсального характера — оптимальная площадка для международного диалога по поиску наиболее эффективных путей вывода мировой экономики на рельсы развития.

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Комментарии (6)

Alex000
Самое весёлое с моей точки зрения, что большая часть этого урона - следствие вполне рукотворной паники.
Инкогнито2021
Мид в ответе за экономику????
kоt-obormot
Бокальчуки, и прочие - должны быть еще богаче. А нищие рабы - еЩе рабей!
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