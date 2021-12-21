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У олимпийского чемпиона Соловьева, избитого в Москве, тяжелая травма головы. СМИ показали видео конфликта

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Избитый олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости 21 декабря рассказали в нейрохирургическом отделении столичной Боткинской больницы.

Как писала «Фонтанка» ранее, Соловьева избили в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. «Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима»,— рассказала она «Коммерсанту».

Baza опубликовала полное видео конфликта, который произошел возле столичного караоке-бара. Судя по записям камер видеонаблюдения, Соловьев отреагировал на слова одного из оппонентов в адрес Сидоровой, толкнув его в грудь. После этого в конфликт вмешались еще двое, и в итоге фигуриста избили ногами. По данным Baza, у него закрытая черепно-мозговая травма и множество ушибов. Как сообщал «Матч ТВ», троих нападавших полиция задержала на месте.

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Комментарии (2)

dragvs
Видно что избиение было спланировано, группа лиц по предварительному сговору.
266129085
и вот это называется "избиение"?
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