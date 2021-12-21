Вице-губернатор Петербурга Соколов о выводе порта за черту города: Это требует более взвешенного подхода

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов прокомментировал планы по выводу петербургского порта за черту города.



«Он требует более взвешенного подхода. Его пока нет ни в одном нацпроекте, ни в одной госпрограмме», — сообщил во вторник, 21 декабря, вице-губернатор в беседе с журналистами.



«Отличие от других портов, которые подвергались такой реконструкции, в том, что они представляли собой идеальные девелоперские площадки. У нас здесь же находятся судостроительные предприятия с заказами на грядущие десятилетия, в том числе с гособоронзаказом. То есть у нас вынос только терминалов не даст качественного улучшения территории», — подчеркнул Максим Соколов.

