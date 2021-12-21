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Вице-губернатор Петербурга Соколов о выводе порта за черту города: Это требует более взвешенного подхода

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Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов прокомментировал планы по выводу петербургского порта за черту города.

«Он требует более взвешенного подхода. Его пока нет ни в одном нацпроекте, ни в одной госпрограмме», — сообщил во вторник, 21 декабря, вице-губернатор в беседе с журналистами.

«Отличие от других портов, которые подвергались такой реконструкции, в том, что они представляли собой идеальные девелоперские площадки. У нас здесь же находятся судостроительные предприятия с заказами на грядущие десятилетия, в том числе с гособоронзаказом. То есть у нас вынос только терминалов не даст качественного улучшения территории», — подчеркнул Максим Соколов.

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Комментарии (7)

onotolich
И железные дороги тоже нафиг убрать за границы города. От переездов на Краснопутиловской, Заставской, в Обухово, на севере города (Удельная и т.д.) - никому пользы нет, один вред.
Stargazer_5e4cc3b703773
Иными словами - инициатор этого прожекта просто дебил. Перенаправить всю инфраструктуру порта в и так забитую под завязку в Усть-Луге самим портом, а теперь ещё и мегастройками БХК, Ультрамара и прочими - это просто бред горячечный. Там и так уже яблоку негде упасть.
Borze
повторюсь, перед тем как трогать порт, пусть разберутся с Апрашкой и Красным треугольником.
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