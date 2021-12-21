Гибель рабочего в шахте высотки на Планерной стала уголовным делом. Он был без страховки

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом после строительных работ, которые закончились гибелью мужчины в Приморском районе Петербурга. Об этом 21 декабря сообщает прокуратура.



Рабочий погиб 22 ноября на стройплощадке в конце Планерной улицы, где возводят новый корпус ЖК. При спуске материалов он оступился и упал с четвёртого этажа в открытую вентиляционную шахту. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавший скончался в больнице.



«Установлено, что работники «Лентехстроя», являющегося генеральным подрядчиком на строительном объекте, а также сотрудники субподрядной организации ООО «СК Викарт» допустили рабочего без надлежащей страховки для производства работ на высоте», — сообщили в прокуратуре.

