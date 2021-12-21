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Собянин посоветовал регионам запастить койками из-за распространения «омикрона»

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Региональные власти должны оставлять резерв коек в больницах для пациентов с коронавирусом из-за роста распространения штамма «омикрон». Об этом 21 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя «горячий резерв», с учетом того, что мы видим», — подчеркнул Собянин (цитата по РБК).

Он добавил, что опасения вызывает то, что у «омикрона» динамика заболеваемости выше, чем у предыдущих штаммов. По словам Собянина, в Москве зарезервировано 46% коечного фонда.

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Комментарии (1)

howo
«запастить» он точно это посоветовал?
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