Собянин посоветовал регионам запастить койками из-за распространения «омикрона»

Региональные власти должны оставлять резерв коек в больницах для пациентов с коронавирусом из-за роста распространения штамма «омикрон». Об этом 21 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



«Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя «горячий резерв», с учетом того, что мы видим», — подчеркнул Собянин (цитата по РБК).



Он добавил, что опасения вызывает то, что у «омикрона» динамика заболеваемости выше, чем у предыдущих штаммов. По словам Собянина, в Москве зарезервировано 46% коечного фонда.

