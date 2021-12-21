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Из Кабо-Верде в Россию выслали предпринимателя, обвиняемого в хищении 124 миллионов у дольщиков строительства во Всеволожске

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В Россию из Кабо-Верде экстрадировали 56-летнего Владимира Панькина, которого на родине обвиняют в хищении 124 миллионов рублей у дольщиков. На выдаче настаивала Генпрокуратура РФ, сообщает 21 декабря пресс-служба ведомства.

Автор: МВД МЕДИА

По версии следствия, с 2007 по 2012 год предприниматель заключил с 54 гражданами договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов во Всеволожске. Для этого он использовал специально учрежденные организации, но на самом деле ни возможности, ни желания исполнять обязанности не имел и скрылся с миллионами.

Панькина объявили в международный розыск, а 20 мая Генпрокуратура направила запрос о его выдаче, поскольку стало известно о задержании мужчины в Кабо-Верде. Передача осложнилась ситуацией с коронавирусом, отсутствием прямых рейсов из Москвы до острова Сан-Висенти в Кабо-Верде и коротким сроком фактической передачи — до 7 декабря.

«В связи с указанными обстоятельствами срок передачи Панькина через судебные органы Кабо-Верде был продлен до 21 декабря и впервые в практике Генеральной прокуратуры Российской Федерации организован транзит одновременно через два государства — Португальскую и Турецкую Республики», — отмечают в ведомстве.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Такое ощущение, что видео взято из сериала про депутата Виталия Наливкина..)
Вотэтода
Вот Поклонская стала послом в Кабо-Верде и сразу выслали энтого вора. Совпадение или прокурорские навыки?
altnec
Эт типа драчки мидовских за оффшорные территории. Вована скоро не будет, но деткам гнёзда не помешають.
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