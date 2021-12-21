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«Штраф окаянный» и покаяние. В Коми инспектор ДПС зачитал нарушительнице протокол в стиле проповеди

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Жительница Коми, допустившая нарушение ПДД при вождении, нарвалась на настоящую проповедь. От инспектора ДПС она услышала о «штрафе окаянном» и пользе покаяния.

Автор: vk.com/bnkomi

Как сообщает 21 декабря РИА Новости, МВД по региону проводит проверку произошедшего. По предварительным данным, на трассе «Вятка» женщину из-за непристегнутого ремня остановил инспектор ДПС, который стал зачитывать нарушительнице протокол в стиле проповеди. В конце ролика, разлетевшегося по соцсетям, слышен смех оператора.

«Для <...> не оспаривающих действия инспектора и тех, которые покаялись, действует 50-процентная скидка...» — в том числе произносит мужчина на видео.

На проверку отводится 30 дней. Пока оригинальный подход инспектора в пресс-службе регионального УМВД не прокомментировали.

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Комментарии (9)

265055770
Может в попы решил переквалифицироваться? Тренируется?
DmitriiPopov
МВД проводит проверку 🤔
И что проверяют?🙄
Какие вопросы поставлены перед комиссией?
Предположим, выяснится, что ролик остановочный. Накажут авторов за что?
А если окажется, что инспектор реально так зачитывал протокол? За что его накажут? По какой статье? Или будут лингвистическую экспертизу заказывать? А оператора накажут за распространение материалов?

Бред какой-то
AlBerkut
Новый челлендж? Что на это ответят ДПС из Чечни с Дагестаном?
🤔😎
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