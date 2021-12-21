«Штраф окаянный» и покаяние. В Коми инспектор ДПС зачитал нарушительнице протокол в стиле проповеди

Жительница Коми, допустившая нарушение ПДД при вождении, нарвалась на настоящую проповедь. От инспектора ДПС она услышала о «штрафе окаянном» и пользе покаяния.

Как сообщает 21 декабря РИА Новости, МВД по региону проводит проверку произошедшего. По предварительным данным, на трассе «Вятка» женщину из-за непристегнутого ремня остановил инспектор ДПС, который стал зачитывать нарушительнице протокол в стиле проповеди. В конце ролика, разлетевшегося по соцсетям, слышен смех оператора.



«Для <...> не оспаривающих действия инспектора и тех, которые покаялись, действует 50-процентная скидка...» — в том числе произносит мужчина на видео.

