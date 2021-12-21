В Якутии коммунальщики косят траву в 50-градусный мороз

Сотрудники коммунальных служб города Покровска в Якутии решили выйти на покос травы в 50-градусный мороз. Об этом 21 декабря в соцсетях сообщили местные жители.



На фото, опубликованном в группе «Новости г. Покровск и Хангаласского улуса» во «ВКонтакте», люди с косами наперевес утопают по колено в сугробах. Автор снимка рассказал местному изданию «Сибдепо», что коммунальщики убирают с улиц камыш.