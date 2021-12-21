«Нехорошую» парадную в центре Петербурга спасает уполномоченный по правам человека

«Так жить нельзя!» — решили в аппарате петербургского омбудсмена после визита в один из домов на улице Марата. Квартира в центре Петербурга — мечта многих, но жители этой парадной могли бы поспорить. Об их беде рассказывает 21 декабря пресс-служба уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.
Дверь в парадную не закрывается, а в подвале её вообще нет. Уже много лет здесь проводят время компании, употребляющие алкоголь и наркотики. Жильцы дома жаловались в разные инстанции, но, ничего не добившись, попросили помощи у омбудсмена.
«Попустительство приняло критический характер — наша парадная может служить декорацией фильма про апокалипсис, в нее постоянно приходят алкоголики и наркоманы, регулярно случаются драки, было несколько убийств, долгое время здесь действовал бордель, — говорится в коллективном обращении к Агапитовой. — Разбитые бутылки, шприцы, объедки, крысы и тараканы на всех этажах. Стены исписаны нецензурной лексикой и рисунками пояснительного характера, провода лохмотьями висят на стенах и потолке».
Сотрудники аппарата омбудсмена провели проверку, и оказалось, что претензии заявителей обоснованны. Выявлены нарушения санитарных правил, норм эксплуатации жилого фонда, требований безопасности.
«Так жить нельзя! — констатировал, вернувшись из «нехорошей парадной», специалист сектора жилищного права аппарата уполномоченного Николай Башкин. — Грязь, вонь и сырость, грызуны и насекомые, трещины и надписи на стенах, открытые и нарушенные скрутки электропроводки. Дверь в парадную плотно не закрывается, а в техническом подполье (подвале) вообще ее нет, и с улицы туда может попасть любой».
После проверки омбудсмен обратилась в Государственную жилищную инспекцию — поскольку управляющая компания бездействует, а также в УМВД по Центральному району — для реагирования на сообщения о нарушениях общественного порядка. Вопрос о включении дома в государственную программу «Безопасный город» рассмотрит комитет по информатизации и связи. Данная мера позволит оборудовать парадную системами видеонаблюдения.
«В аппарате уполномоченного будут следить за устранением нарушений и восстановлением прав заявителей», — отмечается в сообщении.