«Нехорошую» парадную в центре Петербурга спасает уполномоченный по правам человека

«Так жить нельзя!» — решили в аппарате петербургского омбудсмена после визита в один из домов на улице Марата. Квартира в центре Петербурга — мечта многих, но жители этой парадной могли бы поспорить. Об их беде рассказывает 21 декабря пресс-служба уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.



Дверь в парадную не закрывается, а в подвале её вообще нет. Уже много лет здесь проводят время компании, употребляющие алкоголь и наркотики. Жильцы дома жаловались в разные инстанции, но, ничего не добившись, попросили помощи у омбудсмена.

