Движение в Босфоре остановлено после аварии танкера

Движение судов через пролив Босфор остановили из-за неисправного танкера Usichem с подсолнечным маслом.



«Босфор был закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за неисправности судна, перевозящего подсолнечное масло», — сообщает 21 декабря береговая охрана Турции.



К танкеру были отправлены буксиры и катер. Движение будет восстановлено, когда они отбуксируют сломавшееся судно.



Это не первое перекрытие пролива из-за аварии. Так, в мае у хорватского танкера отказал двигатель, и движение через Босфор было приостановлено.

