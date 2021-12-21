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Движение в Босфоре остановлено после аварии танкера

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Движение судов через пролив Босфор остановили из-за неисправного танкера Usichem с подсолнечным маслом.

«Босфор был закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за неисправности судна, перевозящего подсолнечное масло», — сообщает 21 декабря береговая охрана Турции.

К танкеру были отправлены буксиры и катер. Движение будет восстановлено, когда они отбуксируют сломавшееся судно.

Это не первое перекрытие пролива из-за аварии. Так, в мае у хорватского танкера отказал двигатель, и движение через Босфор было приостановлено.

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