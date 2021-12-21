«Похвастался перед другом». Мурманский подросток обстрелял машину с детьми из травмата

В Мурманске задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в обстреле машины с детьми из травматического пистолета. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает 21 декабря пресс-служба УМВД по региону.



По словам 42-летней местной жительницы, утром она ехала на «Субару» в центре города, и вдруг заднее стекло машины раскололось от удара неизвестным предметом. В салоне, по ее словам, находились двое детей. Полицейские нашли в стекле отверстие — предположительно, пулевое.



По версии следствия, подросток незадолго до происшествия без особой цели купил травматический пистолет — позже, гуляя с другом, он захотел похвастаться покупкой. Чтобы показать, как действует оружие, молодой человек, предположительно, выстрелил в произвольном направлении и мог попасть в ту машину. По статье о хулиганстве ему может грозить до семи лет лишения свободы.

