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Пулково в новогодние праздники планирует обслужить на 25% пассажиров больше, чем год назад

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Аэропорт Пулково планирует обслужить свыше 450 000 пассажиров в дни новогодних праздников с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на прилет и вылет. Об этом 21 декабря сообщила управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Это на 25% выше к аналогичному периоду-2020/2021 и на 8% меньше к периоду новогодних праздников-2019/2020.

В новогодние каникулы аэропорт Пулково планирует обслужить более 3 500 рейсов. Наиболее востребованными направлениями по России станут: Москва, Сочи, Калининград, Краснодар, Симферополь, Архангельск, Мурманск, Минеральные Воды, Казань.

Среди международных направлений самые популярные — Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Хургада, Минск, Будапешт, Ереван и Анталья, а также открытый для транзита и ограниченных категорий пассажиров Франкфурт-на-Майне.

Всего в дни новогодних праздников из аэропорта Пулково пассажирам доступны 30 международных направлений, по которым можно отправиться с туристическими целями.

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Комментарии (1)

260569221
Кого обслуживать то???
Границы закрыли все и рады
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