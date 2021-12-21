Пулково в новогодние праздники планирует обслужить на 25% пассажиров больше, чем год назад

Аэропорт Пулково планирует обслужить свыше 450 000 пассажиров в дни новогодних праздников с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на прилет и вылет. Об этом 21 декабря сообщила управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».



Это на 25% выше к аналогичному периоду-2020/2021 и на 8% меньше к периоду новогодних праздников-2019/2020.



В новогодние каникулы аэропорт Пулково планирует обслужить более 3 500 рейсов. Наиболее востребованными направлениями по России станут: Москва, Сочи, Калининград, Краснодар, Симферополь, Архангельск, Мурманск, Минеральные Воды, Казань.

